Строительный мусор загорелся на проспекте Вернадского

У здания бывшего автосервиса у храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского на площади 350 квадратных метров горит строительный мусор.
На место происшествия прибыла пожарная авиация. Информации о пострадавших не поступало.
В оперативной сводке ГУ МЧС по Москве сообщается еще об одном крупном пожаре, который случился утром 21 июня. На Волгоградском проспекте горело одноэтажное металлическое строение на площади 150 квадратных метров.
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