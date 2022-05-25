Тела двух братьев обнаружили возле дома на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Тела двух человек обнаружили возле дома на западе столицы, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

По данным следствия, днем 25 мая возле жилого дома на Кунцевской улице нашли тела двух братьев с травмами, характерными при падении с высоты. Следователи установили, что в квартире на 16-м этаже, где проживали мужчины, произошло возгорание. При этом входная дверь была закрыта изнутри на ключ, а также заблокирована крупногабаритным бытовым прибором.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного управления. Допрашиваются соседи, устанавливается полная картина произошедшего.

Ход и результаты расследования дела взяла на контроль в том числе прокуратура. К месту происшествия выехал Кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов.

Ранее столичные следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ее 15-летнего сына в Балашихе. В состоянии сильного недомогания в подмосковной квартире их обнаружила родственница. Она вызвала скорую, однако семью спасти не удалось. Следователи проводят мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося.

