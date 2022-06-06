Движение ограничат на нескольких улицах Москвы из-за велогонок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Перекрытия в связи с проведением мероприятий введут в ТиНАО, Юго-Западном и Западном административных округах с 9 по 12 июня. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Полностью перекроют улицу Косыгина (от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта), Университетскую площадь (от Университетского проспекта до улицы Косыгина). Ограничения будут действовать 11 июня с 11:00 до 16:30.

11 июня с 00:01 и до окончания мероприятия будет также запрещена парковка на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского.



В четверг, 9 июня, полностью перекроют Жохово, Починки, Мешково, Маврино и Чернецкое. Ограничения будут действовать с 12:00 до 16:30.



Также в связи с проведением мероприятия перекроют Крылатую улицу (участок от дома 15, строения 2, до улицы Нижние Мнёвники). Ограничения будут действовать с 12:00 до 16:30 пятницы, 10 июня, и с 10:00 до 14:30 воскресенья, 12 июня. Однако проезд по данным участкам будет разрешен только с пропуском НГПТ.

Уточняется также, что 10 и 12 июня с 00:01 и до окончания мероприятия будет запрещена парковка на Крылатской улице (от дома 15, строения 2, до улицы Нижние Мнёвники).



Ранее сообщалось, что движение на Песчаной улице в столичном районе Сокол ограничат с 6 июня по 10 октября в связи с реконструкцией инженерных сетей.

На участке Песчаной улицы от дома 12 до дома 4А ограничения будут действовать круглосуточно с 6 июня по 30 августа и с 14 сентября по 10 октября. Там будут поэтапно перекрывать по две полосы с сохранением движения по одному ряду.

