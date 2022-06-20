Трамваи задерживаются на улице Вавилова из-за повреждения контактной сети

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Трамваи следуют с задержками на улице Вавилова в связи с повреждением контактной сети. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На улице Вавилова (в районе остановки "Проспект 60-летия Октября") из-за повреждения контактной сети задерживаются трамваи № 14 и 39", – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что вместо трамваев были запущены компенсационные автобусы.

Ранее сообщалось, что движение ограничат на некоторых участках Амурской улицы из-за строительства инженерных сетей. Ограничения будут действовать с 23 июня по 30 октября текущего года.