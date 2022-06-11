Возгорание трамвая произошло на Каланчевской улице в Москве

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Возгорание трамвая произошло по адресу Каланчевская улица, дом 12, строение 3. На место прибыли сотрудники МЧС, сообщили Агентству "Москва" в столичном ведомстве.

"Информации о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

По данным Дептранса, в районе остановки "МЦД Каланчевская" задерживались трамваи маршрутов №7, 13, 37 и 50. Пассажиров просили следить за объявлениями водителей.

В настоящее время движение транспорта восстановлено.

Ранее на Чертановской улице задерживались трамваи №1 и 16. Маршруты были изменены из-за возгорания одного из трамваев. Уточнялось, что в результате повреждения контактной сети произошло искрение провода на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № 16.

