В Чехии сошли с рельсов два вагона пассажирского поезда

12:12
Фото: twitter.com/SvobodaLab
На юго-востоке Чехии в районе города Тишнов сошли с рельсов два последних вагона пассажирского поезда сообщением Прага – Брно, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя компании "Чешские железные дороги" Габриэлу Новотну.
По ее словам, пострадавших нет, продолжается эвакуация 150 пассажиров.
"Во время схода вагоны не перевернулись. Пока не поступала информация о пострадавших пассажирах. К месту назначения людей доставляют автобусы", – сообщила Новотна.
Она также добавила, что авария случилась не по вине компании. Движение на трассе обещают восстановить к 18:00 (19:00 мск) четверга. Сейчас на месте работают пожарные, полиция и медики.
Ранее поезд упал с насыпи в районе города Стоунхейвен в округе Абердиншир, после чего случился пожар. Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала это происшествие чрезвычайно серьезным. Она подтвердила, что есть пострадавшие.
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