Один человек погиб при сходе поезда с рельсов в Шотландии – СМИ

Фото: twitter.com/JeffreyGuterman

По меньшей мере один человек погиб при сходе с рельсов поезда в Шотландии. Об этом сообщает радиостанция LBC Radio на своей странице в Twitter.

"Считается, что погиб по меньшей мере один человек", – говорится в сообщении. При этом официальная информация по поводу погибших пока не поступала.

Пассажирский поезд сошел с рельсов на северо-востоке Шотландии. Авария произошла в округе Абердиншир из-за наводнения, вызванного ночными ливнями. На месте ЧП работают спасатели и сотрудники полиции.

Ранее два вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Уфе. Пассажиров внутри поезда не было. По предварительным данным, вагоны развозили по разным станциям для проведения технических работ.

В конце июля в США в городе Темпе поезд сошел с рельсов и загорелся. Один человек отравился угарным газом. В вагонах были резиновые изделия и горящее промышленное вещество – циклогексанон.