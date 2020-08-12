Один человек погиб при сходе поезда с рельсов в Шотландии – СМИ

14:53
Фото: twitter.com/JeffreyGuterman
По меньшей мере один человек погиб при сходе с рельсов поезда в Шотландии. Об этом сообщает радиостанция LBC Radio на своей странице в Twitter.
"Считается, что погиб по меньшей мере один человек", – говорится в сообщении. При этом официальная информация по поводу погибших пока не поступала.
Пассажирский поезд сошел с рельсов на северо-востоке Шотландии. Авария произошла в округе Абердиншир из-за наводнения, вызванного ночными ливнями. На месте ЧП работают спасатели и сотрудники полиции.
Ранее два вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Уфе. Пассажиров внутри поезда не было. По предварительным данным, вагоны развозили по разным станциям для проведения технических работ.
В конце июля в США в городе Темпе поезд сошел с рельсов и загорелся. Один человек отравился угарным газом. В вагонах были резиновые изделия и горящее промышленное вещество – циклогексанон.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: