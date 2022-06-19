Авария с участием грузовика произошла на Дмитровском шоссе

На Дмитровском шоссе в сторону центра столкнулись груженый "КАМАЗ", "Газель" и легковушка. По предварительным данным, все живы. Однако очевидцы сообщают, водителю грузовик зажало ноги.

Сейчас движение на этом участке дороги затруднено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

