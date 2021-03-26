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15:06

При столкновении двух поездов в Египте погибли более 30 человек

происшествия за рубежом транспорт

Видео: телеграм-канал Mash

При столкновении двух пассажирских поездов в городе Тахта египетской провинции Сохаг погибли 32 человека, по меньшей мере 66 пострадали, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

В результате столкновения три вагона перевернулись, сообщает ТАСС.

На место происшествия направили 36 машин скорой помощи, пострадавших везут в ближайшие медучреждения. Движение поездов в южном направлении полностью прекращено.

Министр транспорта Камель аль-Вазир распорядился задержать машинистов. Генпрокуратура страны, в свою очередь, поручила начать расследование катастрофы. На личный контроль дело взял премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

Аварии на железнодорожном транспорте страны происходят почти каждую неделю, однако обычно обходится без жертв. Основные причины – изношенность подвижного состава, устаревшие системы контроля за движением поездов и человеческий фактор.

Одна из самых страшных аварий произошла в 2012 году в провинции Асьют. Тогда пассажирский поезд на полном ходу протаранил школьный автобус, погибли 50 человек.

Следующее серьезное столкновение произошло в 2017 году. Тогда пассажирский поезд врезался в стоявший на путях состав. Тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов, погибли 43 человека. Число пострадавших превысило 230 человек.

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