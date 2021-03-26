При столкновении двух поездов в Египте погибли более 30 человек

15:06
В результате столкновения три вагона перевернулись, сообщает ТАСС.
На место происшествия направили 36 машин скорой помощи, пострадавших везут в ближайшие медучреждения. Движение поездов в южном направлении полностью прекращено.
Министр транспорта Камель аль-Вазир распорядился задержать машинистов. Генпрокуратура страны, в свою очередь, поручила начать расследование катастрофы. На личный контроль дело взял премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.
Аварии на железнодорожном транспорте страны происходят почти каждую неделю, однако обычно обходится без жертв. Основные причины – изношенность подвижного состава, устаревшие системы контроля за движением поездов и человеческий фактор.
Одна из самых страшных аварий произошла в 2012 году в провинции Асьют. Тогда пассажирский поезд на полном ходу протаранил школьный автобус, погибли 50 человек.
Следующее серьезное столкновение произошло в 2017 году. Тогда пассажирский поезд врезался в стоявший на путях состав. Тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов, погибли 43 человека. Число пострадавших превысило 230 человек.
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