Продажи автомобилей марки "ГАЗ" снизились почти на треть

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За первые пять месяцев текущего года Горьковский автомобильный завод продал порядка 13 тысяч автомобилей, что примерно на треть меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на данные аналитического агентства "Автостат".

Между тем майский показатель сократился заметнее. Так, в последний месяц весны было реализовано почти 1,9 тысячи коммерческих автомобилей "ГАЗ", что на 57% ниже аналогичного показателя прошлого года.

Отмечается, что наиболее популярной моделью производителя остается "Газель": в мае на нее пришлось 1,3 тысячи от всех проданных автомобилей.

Ранее в Минпромторге РФ сообщили, что ожидают снижения продаж легковых автомобилей в РФ на 55% по итогам текущего года. Согласно прогнозу ведомства, суммарно будет продано порядка 750 тысяч машин.

