"Московский патруль": ФСБ задержала налоговиков, торговавших закрытыми данными

В столице арестовали троих действующих и бывших сотрудников Федеральной налоговой службы, которых обвиняют в продаже персональных данных резидентов частному детективу.

Речь идет о счетах в банках, имуществе и доходах россиян. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.