Суд арестовал всех задержанных руководителей и участников финансовой пирамиды Finiko

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Суд арестовал всех шестерых руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko, задержанных 20 апреля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"По ходатайству следователя Следственного департамента МВД России все задержанные заключены под стражу", – отметила Волк.

22 апреля на два месяца был арестован куратор сайта и службы поддержки финансовой пирамиды Finiko Антон Семыкин.

В июле прошлого года Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей Finiko Кирилла Доронина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Тогда Доронин признавать вину не стал, но заявил, что готов сотрудничать со следствием.

По данным правоохранительных органов, с 2018 по 2020 год неустановленные на тот момент лица, представляясь сотрудниками Finiko, предлагали гражданам вложить деньги при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и других торговых площадках.