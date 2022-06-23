Спасатели локализовали возгорание в подмосковных Электроуглях

Спасатели локализовали возгорание на площади больше чем 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

В подмосковных Электроуглях вспыхнул трехэтажный склад с лакокрасочной продукцией. У здания обрушилась крыша, одна за другой взрывались емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Информации о пострадавших не поступало.

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