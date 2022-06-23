Пожар на территории склада в Электроуглях локализован

Пожар на территории склада в подмосковных Электроуглях локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС РФ

ЧП произошло в доме 116 на Центральной улице. Пожар вспыхнул в цехе с растворителем и лакокрасочными изделиями. Информация о возгорании поступила оперативным службам в 06:58.