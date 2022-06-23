Помощница депутата Журавлева назвала причину ДТП с его участием

Фото: Агентство "Москва”/пресс-служба Госдумы РФ

Помощница депутата фракции ЛДПР Алексея Журавлева Татьяна Калегина заявила, что ДТП с участием парламентария произошло из-за халатности коммунальщиков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Да, Алексей Александрович попал в аварию на Кутузовском проспекте из-за отсутствия знаков, предупреждающих о неровности дорожного покрытия, о снятии покрытия, о ведущихся ремонтных работах. Это опасность не только для мотоциклистов, но и для автомобилистов. Это чья-то халатность, вероятно", – пояснила Калегина.

Она уточнила, что Журавлев является опытным мотоциклистом и имеет большой стаж вождения. По словам Калегиной, он проехал сотни тысяч километров по России и Казахстану, поэтому по его вине ДТП произойти не могло. Кроме того, депутат был единственным участником аварии.

"Гипса нет, правда, повредил ключицу. Из больницы сегодня его планируют выпустить. Все в порядке у него. Не впервой такая травма", – рассказала помощница политика.

Алексей Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве в среду, 22 июня, возвращаясь с работы на мотоцикле. В результате аварии депутат получил повреждение ключицы.

В начале июня в ДТП попала машина, в которой на момент происшествия находился депутат Госдумы Сергей Миронов. Автомобиль, в котором находился депутат, сбил велосипедиста. Парламентарий позже рассказал, что после столкновения попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД.