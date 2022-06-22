ТЦ "Афимолл" возобновил работу после пожара

Столичный торговый центр "Афимолл" возобновил работу после пожара. Из здания пришлось вывести семь тысяч человек. Позже в Сети появился момент возгорания. Оно началось над магазином косметики и парфюмерии.

Скорее всего, именно там проходит труба вентиляции, о которой говорили спасатели. В ней загорелся жир. Чтобы обследовать коммуникации, спасателям пришлось развернуть автолестницу и пробираться через крышу. Обошлось без пострадавших.

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