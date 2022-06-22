В центре Москвы столкнулись четыре автомобиля

В Москве произошла массовая авария перед пересечением улицы Земляной Вал с Николоямской улицей. Там столкнулись четыре машины.

Из-за ДТП движение по дублеру Земляного Вала ограничено, сообщили в Дептрансе.

О пострадавших и причинах аварии не сообщается. Дальнейшая информация уточняется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.