В подмосковных Электроуглях на тушение склада отправили 55 спасателей

В подмосковных Электроуглях вспыхнул трехэтажный склад с лакокрасочной продукцией. На тушение склада отправили 55 спасателей и 17 пожарных машин.

По последним данным от МЧС, спасатели локализовали возгорание на площади более полутора тысяч квадратных метров. У здания обрушилась крыша.

Очевидцы рассказали, что слышали несколько взрывов. По предварительной информации никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.