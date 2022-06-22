"Москва и мир": открытие новых станций МЦД в столице и пожар в Турции

В 2022 году в Москве планируют открыть еще семь станций Московских центральных диаметров. Одни будут новыми, а другие – после реконструкции. Об этом сообщил Сергей Собянин. Так, на станции Очаково будущего МЦД-4 старую платформу заменят на удобный мини-вокзал. Масштабная реконструкция ведется и на станции Мещерская Киевского направления МЖД. Там откроют подземный пассажирский вестибюль и две островные платформы.

Также работы идут на станции Марьина Роща, которая обеспечит пересадку между МЦД-2, МЦД-4 и метро. На финиш вышел и многолетний проект по созданию транспортно-пересадочного узла "Окружная", объединяющего диаметры, МЦК и Люблинско-Дмитровскую линию подземки. Некоторые новые станции в этом году уже открыли. Например, весной заработала платформа Минская. Кроме того, завершилась реконструкция пригородного вокзала Толстопальцево. А в июне пассажиры смогли оценить станцию Печатники на втором центральном диаметре.

22 июня в России – День памяти и скорби. В стране вспоминают погибших в Великой Отечественной войне. Везде приспущены государственные флаги, люди приходят с цветами к памятникам, проходят мемориальные акции, в том числе "Свеча памяти". Она началась 21 июня в Елоховском соборе Москвы с зажжения свечи, которую затем доставили на Поклонную гору, в музей Великой Отечественной войны. От этого огня зажигают множество других свечей, которые переносят на места воинских захоронений и мемориальные комплексы по всей территории страны.

Кроме того, в 12:15 по московскому времени по России была объявлена минута молчания. Именно в это время 81 год назад по радио прозвучало сообщение о нападении немецких войск на СССР. В Александровском саду традиционно возложил цветы Владимир Путин. Память погибших у Могилы Неизвестного солдата глава государства почтил вместе с ветеранами.

Пожар вблизи турецкого Мармариса не угрожает туристам. С таким заявлением выступили власти страны. При этом отдыхающих предостерегли от самостоятельных поездок в леса вне экскурсионных маршрутов. В данный момент район возгорания располагается примерно в 20 километрах от курорта. Площадь возгорания уменьшается, и пожарные уверяют, что ситуацию наконец-то удалось взять под контроль.

Пожар в регионе был зафиксирован накануне вечером, огонь охватил 250 гектаров. Лес горит в труднодоступной местности, поэтому основные работы по борьбе с ним ведут при помощи авиации. По сообщениям местных СМИ, возгорания одновременно возникли сразу в трех местах, что может говорить об умышленных поджогах.

Продолжается борьба с огненной стихией и в Испании. На северо-западе страны уже уничтожено 25 тысяч гектаров леса, эвакуированы жители 10 деревень. Уже неделю в регионе столбики термометров не отпускаются ниже отметки 40 градусов тепла. И, по прогнозам синоптиков, прохлады в ближайшие дни ждать не стоит.