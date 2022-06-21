"Москва и мир": подземный переход для МЦД-1 и МЦД-4 и режим ЧП в Эквадоре

На Белорусском вокзале начали строить новый подземный пешеходный переход на платформы действующего МЦД-1 и будущего МЦД-4. Он будет соединен с южным пассажирским павильоном, который запроектирован на внутренней площади вокзала.

Общая площадь вестибюля с тоннелем составит более 500 квадратных метров. Также во время работ специалисты реконструируют турникетные павильоны и три платформы с навесами, их оформят в стилистике начала XX века. По мнению специалистов, они будут гармонично выглядеть на фоне соседних памятников архитектуры – Тверского путепровода и самого Белорусского вокзала.

В МЦД-4 войдут 18 станций. С них пассажиры смогут пересесть на метро, МЦК и другие центральные диаметры. Запуск МДЦ-4 запланирован на 2023–2024 годы.

В Эквадоре продлили режим чрезвычайного положения. Такое решение принял президент Гильермо Лассо. На особое положение страна перешла 17 июня из-за массовых протестов. Они вспыхнули из-за роста цен на бензин и увеличения стоимости жизни в целом.

Изначально протесты носили мирный характер. Правительство даже согласилось вести переговоры с забастовщиками, но заявило, что не станет увеличивать субсидии на топливо. После этого митинги переросли в массовые беспорядки. Толпы людей перекрывают крупные автомагистрали, громят магазины, строят баррикады и поджигают мусорные баки.

В столкновениях с полицией погиб минимум один человек, десятки пострадали. Ситуация дошла до того, что эквадорская национальная нефтяная компания была вынуждена приостановить работу. Руководство корпорации заявило, что под угрозой экспорт топлива, так как его запасов хватит минимум на четыре-пять дней и то для внутренних нужд.

Сергей Собянин открыл первую очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Она улучшит ситуацию с автомобильным движением и транспортную доступность для 1,5 миллиона жителей столицы и области. Мэр напомнил, что сейчас в Северном административном округе Москвы параллельно строятся две большие развязки.

На втором этапе проекта будет запущена эстакада из столицы на внешнюю сторону МКАД, а также клеверная развязка с внешней стороны дороги и пешеходный переход. Работы выполнены уже на 80%. В них участвуют более 300 человек. Они используют 70 единиц спецтехники. Все должны закончить раньше изначально запланированных сроков – в сентябре.