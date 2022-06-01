Акция с раздачей бесплатного мороженого переросла в давку в Якутске

В Якутске решили раздать детям бесплатное мороженое, однако акция переросла в давку. Некоторые взрослые едва не шли по головам, чтобы получить десерт.

Одна женщина пробилась через толпу и урвала целый ящик пломбира. Многие дети так и остались ни с чем. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.