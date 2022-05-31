Разработчикам ракет вручили премию имени Жукова

Начальник Генштаба вручил премию имени Г. К. Жукова разработчикам ракет.

Награду также получили офицеры Главного управления кадров российского Минобороны РФ и гендиректор Студии "Военфильм" Игорь Угольников – за картину "Подольские курсанты".

Уточняется, что указ о награждении был подписан Владимиром Путиным 27 апреля.

Государственную премию имени Г. К. Жукова ежегодно вручают за достижения в области военной науки, создание образцов техники, и лучшие произведения о Великой Отечественной войне.

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