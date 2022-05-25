"Доктор 24": готовимся к жаре

Почему летом нужно изменить рацион питания? Какое мясо провоцирует в жару проблемы с ЖКТ? Кому стоит отказаться от кофе? И почему из-за мороженого может стать не прохладнее, а еще жарче?

Об этом – в программе "Доктор 24".

