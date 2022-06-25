В Сочи ликвидируют последствия смерча

В Сочи разбирают завалы зданий, разрушенных сильнейшим смерчем. Там по-прежнему подтоплено пол-сотни домов в разных районах.

Из-за сильных ливней оказались размыты дороги, затруднено движение по трассе А-147. В Лазаревском районе рабочим уже удалось восстановить подъездные пути к селам Татьяновка и Марьино. Продолжаются работы по разбору завалов в микрорайоне Головинка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.