Дагестанский тренер спас из горящей машины в Москве шесть человек

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев вытащил шесть человек из загоревшейся после ДТП машины в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает пресс-служба Минспорта Дагестана, мужчина побежал на место аварии после хлопка и начал вытаскивать людей из автомобиля, когда начался пожар.

Позже к шестерым спасенным прибыла скорая помощь, их госпитализировали.

Серьезная авария произошла на Зубовском бульваре Москвы в ночь с 23 на 24 июня. В результате запрещенного маневра автомобиль марки Mercedes-Benz врезался в стену и загорелся.

По предварительной информации, причиной ДТП стало грубое нарушение правил дорожного движения со стороны водителя иномарки. Он и одна и пассажирок вследствие аварии и последовавшего пожара погибли.