Мощный ураган "Якекан" обрушился на юго-восток Бразилии

На Бразилию обрушился мощный ураган "Якекан". Он уже оставил без света почти 200 тысяч человек. Сильный ветер повалил множество деревьев и оборвал линии электропередач. Апокалиптическую картину дополнили и сильнейшие ливни, а местами даже снежные бури.

В юго-восточной части страны объявили оранжевый уровень погодной опасности, а на юге – желтый. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время "Якекан" не успокоится.

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