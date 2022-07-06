Не менее 12 гостиниц построят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Не менее 12 гостиниц общей площадью около 150 000 квадратных метров построят в Москве на участках, которые преобразуют по проекту комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий "Индустриальные кварталы". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что данный проект предполагает создание городской среды с необходимым количеством жилья, рабочих мест, социальных объектов и зон отдыха на месте бывших промзон. Отмечается, что новые гостиницы появятся в 11 районах Москвы.

"В индустриальных кварталах на северо-востоке Москвы появится три гостиницы. Площадь каждой из них составит 10 000–15 000 квадратных метров. По две гостиницы возведут на севере, востоке, юго-востоке и юге города. Их площадь варьируется от 10 000 до 17 000 квадратных метров. Еще одна гостиница будет находиться на юго-западе столицы, ее площадь составит 15 000 квадратных метров", – отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Проект "Индустриальные кварталы" позволит городу получить около 550 000 новых рабочих мест, а общий объем инвестиций в программы составит 7 триллионов рублей. В бюджет же поступит около 3 триллионов рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе по согласованию проектов комплексного развития территорий бывших промзон в Москве. По его словам, в этом году уже одобрили проекты комплексного развития 46 заброшенных территорий. Собянин напомнил, что проект "Индустриальные кварталы" подразумевает вложения в экономику Москвы и создание новых рабочих мест.

