В ГД предложили вынести на голосование вопрос о переименовании Киевского вокзала в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэрии Москвы известно о предложении переименовать Киевский вокзал в Брянский. Инициативу следует вынести на голосование горожан, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов в беседе с РИА Новости.

"Мы, в принципе, позицию мэрии свою обозначали, теперь – поставят на голосование, не поставят", – прокомментировал политик.

Он подчеркнул, что считает организацию голосования верной инициативой, а площадка "Активный гражданин" подходит для ее реализации.

24 июля Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Москве. По мнению парламентария, это должно стать ответным шагом на переименование Московского проспекта в украинской столице.

Киевский вокзал открылся в столице в 1899 году. С начала его работы и до 1934 года объект назывался "Брянский вокзал", но затем был переименован.

Отношения между Украиной и Россией обострились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

