Кабмин расширил перечень социальных выплат, перечисляемых на карту "Мир"

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Кабмин расширил перечень социальных выплат, которые будут поступать на карту "Мир". Соответствующий документ появился на сайте правительства РФ.
"Решение принято для того, чтобы граждане могли получить положенные им выплаты без сбоев и задержек", – говорится в материале.
Теперь на карту будут перечислять:
Как отметил юрист, выплачивать налог обязаны арендодатели, получившие суммы за сдачу, например, квартиры. В случае обнаружения ФНС отсутствия поступления выплат сотрудники имеют право назначить проверку и призвать бизнесмена к ответственности. Комиссия тут может составить от 20 до 40% выставленной к оплате суммы.
На карту "Мир" теперь будут перечислять больше социальных выплат
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