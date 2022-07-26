Кабмин расширил перечень социальных выплат, перечисляемых на карту "Мир"

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Кабмин расширил перечень социальных выплат, которые будут поступать на карту "Мир". Соответствующий документ появился на сайте правительства РФ.

"Решение принято для того, чтобы граждане могли получить положенные им выплаты без сбоев и задержек", – говорится в материале.

Теперь на карту будут перечислять:



ежемесячные выплаты и пособия малоимущим гражданам, которые установлены Федеральным законом "О государственной социальной помощи";

субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи;

компенсации расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ, положенных педагогам в сельской местности, членам семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД;

ежегодные выплаты обладателям нагрудного знака "Почетный донор".

Ранее юрист Семен Янкевич объяснил россиянам, за какие переводы на карту придется платить налог. По словам эксперта, беспокойство в данном вопросе вызвано широким доступом налоговой службы к данным о банковских счетах держателей карт. Однако налогами не облагаются алименты, социальные выплаты, а также денежные суммы, подаренные на праздник.

Как отметил юрист, выплачивать налог обязаны арендодатели, получившие суммы за сдачу, например, квартиры. В случае обнаружения ФНС отсутствия поступления выплат сотрудники имеют право назначить проверку и призвать бизнесмена к ответственности. Комиссия тут может составить от 20 до 40% выставленной к оплате суммы.