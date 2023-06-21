Набиуллина выразила обеспокоенность большим количеством льготных программ по ипотеке

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Российский Центробанк обеспокоен ипотекой, по которой существует слишком много льготных и псевдольготных программ, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину, которая выступила в Совете Федерации.

По ее словам, Банк России уже принимает определенные решения по этой теме. Вместе с этим Набиуллина заявила, что на данный момент ЦБ РФ задействует меры для сокращения темпов по выдаче ипотеки с низким первоначальным взносом.

Ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков призвал ограничить выдачу семейной ипотеки. Он отметил, что массовый характер такой ипотеки увеличит цены на жилье.

Войлуков выразил уверенность, что демографической проблеме и поддержке многодетных семей поможет семейная ипотека, направленная на семьи с тремя и более детьми. По его словам, низкие ставки стали причиной того, что за два года жилье в РФ подорожало на 50%.

Россияне стали чаще интересоваться семейной ипотекой – СМИ