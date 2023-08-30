Минпромторг РФ предложил начать эксперимент по маркировке детских товаров

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Минпромторг РФ предложил начать с 1 декабря этого года эксперимент по маркировке отдельных видов детской продукции. Постановление кабмина размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов товаров для детей", – следует из документа.

Ранее стало известно, что российские маркетплейсы признают участниками торгового оборота и будут привлекать к ответственности за продажу контрафактной продукции. За несоблюдение требований онлайн-площадки будут получать штраф в размере до 300 тысяч рублей.

До этого российское правительство представило поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают расширение перечня детских товаров, на которые распространяется пониженная до 10% ставка налога на добавленную стоимость.



В России планируют ввести маркировку для игрушек