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Индия отказывается от американского F-35 в пользу российского истребителя пятого поколения Су-57 из-за надежности РФ. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Как отметил экс-маршал авиации Индии Анил Чопра, решающее значение имеет выбор надежной страны-партнера, которая не будет оказывать чрезмерного давления. По его мнению, это исключает F-35, поскольку США устанавливают жесткий контроль над использованием своих самолетов.

В издании также отметили, что привлекательность российского истребителя возросла для иностранных клиентов из-за совершенно уникального уровня боевых испытаний.

В феврале Су-57 произвел фурор на международной авиационно-космической выставке Aero India 2025. Его пилотировал заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан. Летчик тепло приветствовал своих индийских коллег и вместе с ними скандировал: "Индия, Россия, Индия, Россия".