Второй образец самолета МС-21 успешно перелетел из Иркутска в Жуковский

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ОАК

Второй полностью импортозамещенный образец российского самолета МС-21 успешно совершил беспосадочный перелет из Иркутска в подмосковный Жуковский, сообщила объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

"Здесь специалисты подготовят лайнер, а затем он приступит к сертификационным испытаниям", – рассказали в корпорации.

В ОАК добавили, что самолет присоединится к испытаниям наряду с опытным образцом, который уже частично оснащен российскими комплектующими.

Командир экипажа Андрей Воропаев отметил, что воздушное судно работало "на отлично", системы функционировали без сбоев, а расход топлива оставался в норме.

По его словам, в пути самолет провел 6 часов 15 минут. Авиалайнер выполнял полет на высоте приблизительно 11 тысяч метров, развивая скорость около 800 километров в час.

МС-21 представляет собой среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Испытания судна, оснащенного российскими двигателями ПД-14, начались в 2025 году. Самолет был создан на предприятиях Ростеха. Всего в его конструкцию интегрировано свыше 70 российских компонентов.

По прогнозам Ростеха, поставки МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году. Крупнейшим заказчиком выступает группа "Аэрофлот", которая планирует получить 108 самолетов к 2030 году и увеличить их парк до 200 единиц к 2033 году. 12 ноября Росавиация сообщила о достижении предварительной договоренности о поставке новых лайнеров МС-21 авиакомпании "Азимут".

Ранее авиалайнер МС-21 совершил испытательный полет на аэродроме Иркутского авиационного завода. В ходе полета проводилась проверка работоспособности новых систем воздушного судна, включая тестирование российских авиадвигателей ПД-14.