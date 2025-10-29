В США прошел успешный испытательный полет сверхзвукового самолета X-59

Фото: mma.prnewswire.com

В США прошли испытания сверхзвукового самолета Х-59, который был разработан совместно с NASA, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-релиз компании Lockheed Martin.

Первый испытательный полет начался с предприятия Skunk Works, оно находится на авиабазе ВВС США "Плант 42" в Палмдейле, Калифорния. Приземлился самолет возле Исследовательского центра NASA имени Армстронга в Эдвардсе.

Х-59 был создан, чтобы продемонстрировать технологию сверхзвукового полета, которая превращает звуковой удар в хлопок. В компании отметили, что самолет отработал так, как планировалось, подтвердив свои летные характеристики и аэродинамические показатели перед безопасной посадкой на новом месте базирования.

