Шоу-бизнес

Певец Shaman выступил перед Ким Чен Ыном в КНДР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, выступил перед председателем КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне 15 августа. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что концерт был посвящен 80-й годовщине освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства.

Исполнитель спел песни "Моя Россия", "Встанем" и прочие композиции. Отмечается, что Shaman получил высокую похвалу зрителей за "художественное мастерство и динамичное изображение".

Shaman прибыл в Северную Корею по случаю праздничных мероприятий 14 августа. Исполнитель вошел в состав делегации, которую возглавил замминистра культуры РФ Андрей Малышев.

Ким Чен Ын во время переговоров с Владимиром Путиным по телефону подтвердил, что поддерживает все действия России. Северокорейский лидер добавил, что его страна "всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ". Также Ким Чен Ын и Путин договорились продолжать поддерживать контакты.

