Экс-солист Enigma Дональдс захотел записать совместный трек с Лепсом

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Вокалист ямайского происхождения Эндрю Дональдс, известный по работе в музыкальном эмбиент-коллективе Enigma, хотел бы записать песню с советским и российским эстрадным певцом Григорием Лепсом. Об этом иностранный артист сообщил ТАСС.

Он напомнил, что у него уже есть записанная песня с композитором и музыкальным продюсером Максимом Фадеевым. Говоря о возможном сотрудничестве с российскими артистами, Дональдс указал, что все возможно. При этом он не стал с уверенностью говорить об этом.

Дональдс в рамках сольной карьеры выступит 23 ноября в концертном зале "Москва" и 25 ноября в петербургском клубе А2.

Ранее итальянский диджей и продюсер Алекс Гаудино посвятил Москве новую версию хита Destination Calabria. Артист отметил, что релиз песни состоится только в 2026 году. Он добавил, что "всегда удивлял российскую аудиторию".

Кроме того, артист не исключил, что может продолжить работу с российскими музыкантами. Гаудино рассказал, что сотрудничество с диджеем Smash, с которым была записана англоязычная версия Moscow Never Sleeps, прошло "очень хорошо и весело".

