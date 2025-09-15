Алекс Гаудино посвятил Москве новую версию своего хита Destination

Итальянский диджей и продюсер Алекс Гаудино представил новую версию хита Destination Calabria и поздравил москвичей с Днем города с главной сцены территории электронной музыки "Портал 2030–2050".

Артист отметил, что релиз песни состоится только в 2026 году, и добавил, что "всегда удивлял российскую аудиторию".

"Назовите мне хотя бы раз, когда я приехал и не удивил ее. Мне нравится, когда то, что я делаю, становится открытием для публики", – сказал Гаудино.

Кроме того, он поделился впечатлениями, которые произвели на него перемены в Москве. Диджей вспомнил, как приезжал в столицу в 2005 году и ехал от аэропорта до центра 2,5 часа. Теперь он смог добраться за 30 минут.

"Мне нравится приезжать сюда по многим причинам. Я всегда чувствую любовь российской публики ко мне, это очень важно", – отметил итальянский артист.

Кроме того, он не исключил, что может продолжить работу с российскими музыкантами. Гаудино рассказал, что сотрудничество с диджеем Smash, с которым была записана англоязычная версия Moscow Never Sleeps, прошло "очень хорошо и весело", и он будет работать с российскими артистами, если представится возможность.

В Москве отпраздновали 878-летие города масштабной программой, концертами, фестивалями, шоу и экскурсиями, которые проходили в центре и районах столицы. Торжества были объединены общей темой истории и современного развития города. Атмосферу праздника дополняли украшенные улицы и городской транспорт.

