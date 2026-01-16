Viola сохранила права на основные товарные знаки в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Производитель продуктов питания Viola сохранил право на свои ключевые товарные знаки в России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Ранее стало известно, что в России был прекращен правовой статус одного из товарных знаков компании – черно-белого логотипа с изображением девушки.

В компании подчеркнули, что основные товарные знаки остаются действующими и защищены в правовом поле, а в отношении утраченного логотипа подано повторное заявление.

При этом в Viola уточнили, что организация по-прежнему владеет другими товарными знаками, в которых изображение девушки является составной частью.

Недавно японский холдинг Fast Retailing Co., который управляет сетью магазинов Uniqlo, зарегистрировал в России товарный знак "Юникло" по одному классу МКТУ. Туда входят одежда, обувь, нижнее белье, головные уборы.