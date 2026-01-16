Россиянки назвали дрель и терку самыми необычными подарками на первом свидании

Фото: depositphotos/194205924

Среди самых необычных подарков на первом свидании оказались дрель и утюг. Подобные знаки внимания хотя бы раз получала каждая четвертая россиянка, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на экспертов дайтинг-сервиса и один из ювелирных холдингов.

Также в число самых неожиданных подарков вошли бритвенный станок, кукла на руку, терка и кухонные полотенца. Далее в списке – пакет мандаринов, десяток яиц, колбаса, пустая коробка, камень или увядший букет.

"Некоторые подарки оказывались на грани приличия: интимные товары без обсуждения, использованные или явно передаренные вещи – от одежды не по размеру до вскрытых конфет и просроченных сладостей", – поделились эксперты.

Специалисты также выяснили, что наиболее негативно россиянки воспринимают те презенты, в которых отсутствует индивидуальный подход и внимание к контексту. Вместе с тем респондентки назвали неуместными вещи, которые явно были подарены кому-то ранее.

На втором месте в антирейтинге подарков оказались слишком личные вещи, не соответствующие этапу отношений: нижнее белье и подобные жесты смущают женщин. Вместе с тем в этот перечень вошли подарочные наборы, купленные "на скорую руку" в ближайшем магазине, а также сувениры и мелкий декор – магниты, кружки, статуэтки. Неоднозначную реакцию вызывают и чрезмерно дорогие подарки, рассказали аналитики.

Реже опрошенные выражали раздражение в связи со странными предметами интерьера, коробками конфет из супермаркета и товарами для дома, которые были преподнесены в качестве подарка. Тем не менее респондентки указали, что на раннем этапе знакомства такие презенты все же могут восприниматься как преждевременные.

"Неудачный подарок на первом свидании может повлиять на дальнейший ход событий. Для половины женщин такой презент испортит впечатление от встречи и поставит под сомнение второе свидание. Остальные относятся к таким промахам философски, особенно если между людьми уже возникла симпатия", – пояснили специалисты.

