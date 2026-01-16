Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 14:00

Общество
Главная / Новости /

Россиянки назвали дрель и терку самыми необычными подарками на первом свидании

Россиянки назвали самые необычные подарки на первом свидании

Фото: depositphotos/194205924

Среди самых необычных подарков на первом свидании оказались дрель и утюг. Подобные знаки внимания хотя бы раз получала каждая четвертая россиянка, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на экспертов дайтинг-сервиса и один из ювелирных холдингов.

Также в число самых неожиданных подарков вошли бритвенный станок, кукла на руку, терка и кухонные полотенца. Далее в списке – пакет мандаринов, десяток яиц, колбаса, пустая коробка, камень или увядший букет.

"Некоторые подарки оказывались на грани приличия: интимные товары без обсуждения, использованные или явно передаренные вещи – от одежды не по размеру до вскрытых конфет и просроченных сладостей", – поделились эксперты.

Специалисты также выяснили, что наиболее негативно россиянки воспринимают те презенты, в которых отсутствует индивидуальный подход и внимание к контексту. Вместе с тем респондентки назвали неуместными вещи, которые явно были подарены кому-то ранее.

На втором месте в антирейтинге подарков оказались слишком личные вещи, не соответствующие этапу отношений: нижнее белье и подобные жесты смущают женщин. Вместе с тем в этот перечень вошли подарочные наборы, купленные "на скорую руку" в ближайшем магазине, а также сувениры и мелкий декор – магниты, кружки, статуэтки. Неоднозначную реакцию вызывают и чрезмерно дорогие подарки, рассказали аналитики.

Реже опрошенные выражали раздражение в связи со странными предметами интерьера, коробками конфет из супермаркета и товарами для дома, которые были преподнесены в качестве подарка. Тем не менее респондентки указали, что на раннем этапе знакомства такие презенты все же могут восприниматься как преждевременные.

"Неудачный подарок на первом свидании может повлиять на дальнейший ход событий. Для половины женщин такой презент испортит впечатление от встречи и поставит под сомнение второе свидание. Остальные относятся к таким промахам философски, особенно если между людьми уже возникла симпатия", – пояснили специалисты.

Ранее сообщалось, что житель Брянской области похитил козу и подарил ее знакомой, чтобы получить прощение. Однако женщина знала характер дарителя и, усомнившись в законности приобретения подарка, самостоятельно обратилась в полицию. Животное вернули законной владелице.

Читайте также


общество

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика