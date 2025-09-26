В Брянской области мужчина подарил знакомой краденую козу, чтобы загладить вину

Фото: 32.мвд.рф

Житель Брянской области похитил козу и подарил ее знакомой, чтобы получить прощение. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на региональное МВД.

Инцидент произошел в селе Любышь Дятьковского района. Мужчина, проезжая на автомобиле, заметил пасшееся стадо и похитил из него одно животное, посадив его на заднее сиденье своей машины.

Похищенную козу он преподнес в качестве подарка своей знакомой, надеясь таким способом извиниться за ранее нанесенную обиду. Однако женщина знала характер дарителя и, усомнившись в законности приобретения подарка, самостоятельно обратилась в полицию. В результате животное вернули законной владелице.

Злоумышленника, ранее уже имевшего судимость, задержали и поместили под административный арест. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела по статье 158 УК РФ – "Кража".

До этого в Химках задержали 47-летнего мужчину за кражу хаски. Злоумышленник пояснил, что воспользовался моментом отсутствия хозяина собаки и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, отвязал пса и забрал себе.