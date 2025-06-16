Редкого тритона обнаружили в московском водоеме

Фото: телеграм-канал "Природа Москвы"

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили в водоеме Бескудниковского района тритона обыкновенного, который занесен в Красную книгу Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Амфибию в этом водоеме заметили также прошлым летом. Сохранение этого вида в среде обитания говорит о сбалансированном состоянии московской экосистемы.

Тритон достигает от 4 до 10 сантиметров в длину. Окрас земноводного варьируется от оливкового до коричнево-бурого цвета. Во время брачного периода спины самцов украшены гребнем. При этом встретить тритонов на природных территориях столицы не всегда представляется возможным, так как амфибии очень чувствительны к внешним факторам и капризны в выборе среды обитания.

В водной фазе жизненного цикла взрослые тритоны и их личинки проявляют активность в дневное время и в начале ночи. Они прячутся в растительности, что делает их малозаметными. Во второй половине тритоны переходят к наземному образу жизни и становятся активными по ночам. На суше они предпочитают прятаться под бревнами, камнями и в листьях.

Обыкновенных тритонов можно встретить в Бирюлевском дендропарке, природно-исторических парках "Измайлово", "Москворецкий" и "Тушинский", а также в лесопарке "Кусково".

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