Потомство появилось у водоплавающих птиц на зеленых территориях Москвы

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

На природных территориях Москвы появились птенцы крякв и огарей. Всего в городе обитают более 30 видов водоплавающих птиц, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Первые птенцы вылупились у крякв – самых многочисленных и одних из самых крупных видов уток. Кряквы встречаются почти во всех московских парках. Ее кладка состоит из 5–13 яиц, при этом насиживание длится около 26 дней.

Меньше чем через месяц на свет появляются утята. Они активно растут, набирают вес и практически сразу могут довольно быстро бегать и плавать. Пуховички питаются в основном мелкими беспозвоночными. Они также хорошо ныряют и могут искать пищу под водой.

Огарь относится к моногамным птицам – их пары могут не распадаться многие годы. В кладке этих пернатых обычно 9–12 яиц, редко может доходить до 17. Выводки держатся на открытых водоемах, при этом самцы крайне агрессивно охраняют свой участок водоема, прогоняя с него других уток.

После крякв и огарей эстафету по потомству перенимают лысухи, чомги, камышницы и хохлатые чернети. Лысуха занесена в Красную книгу столицы под первой категорией редкости. Они гнездятся отдельными парами и охраняют границы своего участка. В их кладке насчитывается до 12 яиц – сразу оба родителя насиживают и воспитывают птенцов.

Чомга также занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. Родители после вылупления птенцов забрасывают их на спину и перекочевывают на открытую воду – там они держатся до подъема молодняка на крыло. Основой рациона чомги является мелкая рыба. При этом для птенцов родители добывают водных беспозвоночных.

Камышница, занесенная в столичную Красную книгу, под третьей категорией редкости. Она, как и огарь, причисляется к моногамным птицам, образующим долгие пары. Камышницы строят гнезда в густых зарослях, почти всегда на воде или над водой. В их кладках около 12 яиц, их насиживают оба родителя. В течение лета у одной пары может быть даже два выводка.

Птенцы камышницы быстро начинают плавать. Тем не менее в первые две недели они неспособны самостоятельно добывать корм и поддерживать постоянную температуру тела.

Хохлатая чернеть также занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. В мае птица строит гнездо среди невысокой растительности. Ее кладка состоит из 8–11 яиц. Самка насиживает их около 25 дней, затем птенцы быстро покидают гнездо. Вместе с тем на крыло они становятся только через 45–50 дней после появления на свет.

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