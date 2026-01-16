Форма поиска по сайту

16 января, 13:37

Масштабная проверка ВС Белоруссии начата по распоряжению Лукашенко

Фото: 123RF.com/alsava

По указанию президента Белоруссии Александра Лукашенко начата масштабная внезапная проверка вооруженных сил страны, сообщил государственный секретарь Совбеза страны Александр Вольфович, передает агентство БелТА.

По его словам, проверка будет носить комплексный характер и состоять из нескольких этапов. Также ее проведение осуществляется с учетом опыта, полученного в ходе спецоперации, и его внедрения в войска. Будут проверяться вопросы охраны воинских частей и противодействия современным средствам поражения, в частности беспилотникам.

Вольфович отметил, что план проверки утвержден лично президентом, который также примет участие в ее проведении, самостоятельно определив время и места инспекций.

Первой проверяется воинская часть технического обеспечения – одна из крупнейших в армии, где размещены различные образцы бронетанкового вооружения и техники.

"Внезапно прибыла группа, вручила распоряжение командиру воинской части. Было заслушано о положении дел на базе хранения вооружения и военной техники", – рассказал Вольфович.

Он напомнил, что в ноябре прошлого года эта же часть уже проверялась совместной рабочей группой Совбеза и Комитета государственного контроля. В ходе текущей инспекции будет оценено выполнение плана по устранению ранее выявленных недостатков.

Итоги проверки будут проанализированы, добавил госсекретарь Совбеза. В частности, будет оценена готовность части в установленные нормативы времени снять с хранения несколько образцов танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров без привлечения дополнительных ресурсов.

Завершающим этапом станет контрольный пробег изъятой техники на расстояние 15–20 километров. Полученные результаты войдут в разбор общего плана проверки и будут доложены Лукашенко.

Ранее сообщалось, что ракетный комплекс "Орешник" и оснащенное им подразделение официально заступили на боевое дежурство на территории Белоруссии. Также заранее прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители.

Белорусский лидер подчеркивал, что в стране планировалось разместить максимум 10 "Орешников", которые не будут находиться на одном месте. Предполагалось, что комплексы будут барражировать по определенным точкам и смогут при необходимости нанести удар.

