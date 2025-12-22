Лукашенко заявил, что в Белоруссии будет размещено 10 комплексов "Орешник"

Фото: kremlin.ru

В Белоруссии будет размещено максимум 10 российских ракетных комплексов "Орешник", заявил президент республики Александр Лукашенко в комментарии для телеграм-канала "Юнашев Live".

19 декабря, как говорил Лукашенко, "Орешник" заступил на боевое дежурство. Он также опроверг информацию о том, что ракетный комплекс размещен в Слуцке. По его словам, эти сведения распространили "очумелые" за границей.

Белорусский лидер указывал, что размещение "Орешника" на территории страны стало ответом на угрозы со стороны европейских стран. Кроме того, обсуждение ракетного комплекса прекратится, если Европа "от этого отойдет", но она "не хочет".

Кроме того, Лукашенко говорил о том, что "Орешник" не будет находиться на одном месте. Он будет барражировать по определенным точкам и сможет при необходимости нанести удар.

