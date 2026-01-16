Форма поиска по сайту

16 января, 13:43

Политика
Песков: заявление суда ФРГ по "Северным потокам" сделано в стиле "хайли лайкли"

Кремль высказался о названных судом ФРГ заказчиках диверсий на "Северных потоках"

Фото: РИА Новости/береговая охрана Швеции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что постановление Федерального суда ФРГ по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" сделано в стиле "хайли лайкли" (highly likely – с высокой степенью вероятности. – Прим. ред.).

"Я не соглашусь с тем, что это, с одной стороны, четко и, с другой стороны, туманно", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

В связи с этим Песков сообщил, что не знает, насколько решение суда может содержать подобного рода формулировки.

Выражение "хайли лайкли" стало популярным после выступления Терезы Мэй в 2018 году, которая на тот момент занимала пост премьер-министра Британии. Тогда она заявила, что с "высокой долей вероятности" (highly likely. – Прим. ред.) за отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери стоит Россия. При этом никаких доказательств Мэй или власти Британии не предоставили. После этого выражение стало использоваться в ироническом ключе, когда сведения нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.

Ранее Федеральный верховный суд Германии предположил, что взрывы на трубопроводах с высокой вероятностью были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины. Эти выводы содержатся в постановлении инстанции от 10 декабря 2025 года, опубликованном 15 января 2026-го.

Документ был вынесен в ответ на апелляцию, поданную защитой украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов. Его было решено оставить под стражей, поскольку защита обвиняемого не смогла опровергнуть обоснованность ордера на арест.

"Северные потоки" были взорваны в 2022 году. После этого было выявлено 4 утечки, поэтому поставки газа были прекращены. В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к теракту.

Позже были установлены личности еще двух злоумышленников. Затем в Италии задержали Кузнецова, которого обвинили в причастности к организации взрыва, разрушении сооружений и антиконституционной диверсии. По данным журналистов, именно он мог возглавлять группу по подрыву.

Всего в совершении диверсии подозреваются 7 человек. На их арест уже выданы ордеры.

