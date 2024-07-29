В Сети появилось видео с водителем "КамАЗа", столкнувшимся с поездом под Волгоградом

Видео: телеграм-канал SHOT

В Сети появилось видео с водителем "КамАЗа", который выжил после столкновения с поездом в Волгоградской области. Судя по некоторым кадрам, несколько мужчин пытались сдвинуть кабину грузовика, чтобы извлечь оттуда мужчину.

На другом видео показан сам водитель, сидящий на земле. На его лице и теле заметны раны. Сам "КамАЗ" также получил серьезные повреждения.

Видео: телеграм-канал Mash

Водителя доставили в больницу. В разговоре с телеканалом "360" его жена Тамара сказала, что мужчина находится в реанимации.

Вагоны пассажирского поезда с сообщением Казань – Адлер сошли в рельсов в Волгоградской области 29 июля. Водитель "КамАЗа" выехал на железнодорожный переезд на перегоне Гремячая – Котельниково и столкнулся с поездом.

По данным РЖД, водитель грузовика грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

В поезде ехали 812 человек, около 140 из которых получили ссадины и ушибы. Госпитализированы 16 человек.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. Движение поездов на участке приостановлено.

