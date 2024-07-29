29 июля, 15:19Происшествия
В Сети появилось видео с водителем "КамАЗа", столкнувшимся с поездом под Волгоградом
На другом видео показан сам водитель, сидящий на земле. На его лице и теле заметны раны. Сам "КамАЗ" также получил серьезные повреждения."360" его жена Тамара сказала, что мужчина находится в реанимации.
Вагоны пассажирского поезда с сообщением Казань – Адлер сошли в рельсов в Волгоградской области 29 июля. Водитель "КамАЗа" выехал на железнодорожный переезд на перегоне Гремячая – Котельниково и столкнулся с поездом.
По данным РЖД, водитель грузовика грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
В поезде ехали 812 человек, около 140 из которых получили ссадины и ушибы. Госпитализированы 16 человек.
По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. Движение поездов на участке приостановлено.