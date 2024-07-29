Число госпитализированных после ЧП с поездом под Волгоградом возросло до 55

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Количество госпитализированных в результате схода вагонов пассажирского поезда сообщением Казань – Адлер в Волгоградской области увеличилось до 55, сообщается в телеграм-канале Росжелдора.

Их доставили в ЦРБ Котельниковского района. Ранее речь шла о 30 госпитализированных, среди которых 15 детей. Состояние двоих пострадавших после ЧП оценивается как тяжелое. Речь идет о водителе грузовика и одной пассажирке.

В составе поезда было 20 вагонов, в которых находились 813 человек. Всего, по предварительным данным, пострадали 140 пассажиров – у них порезы и ссадины.

На место происшествия направили караул пожарного поезда и стрелковую команду ведомственной охраны Росжелдора. Также организован подвоз 200 литров питьевой воды для пострадавших.

РЖД создали горячую линию по вопросам, связанным со сходом поезда с рельсов под Волгоградом. Для получения консультации нужно набрать номер 8 (800) 775-00-00, после чего нажать 2.

9 из 20 вагонов и электровоз пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области днем 29 июля. Причиной происшествия стал выезд "КамАЗа" на железнодорожный переезд.

По данным РЖД, водитель грузовика грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся поездом. Несмотря на нарушение водителем грузовика ПДД, машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.

Водителя "КамАЗа" уже направили на медосвидетельствование. Специалисты установят, употреблял ли он алкоголь или другие запрещенные вещества перед тем, как сесть за руль.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

