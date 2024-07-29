Тридцать человек госпитализированы после схода поезда с рельсов под Волгоградом

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Тридцать человек госпитализированы после аварии на железной дороге и схода поезда с рельсов под Волгоградом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

По их данным, среди попавших в Котельниковскую ЦРБ – 15 детей. Сейчас на месте происшествия работают 32 бригады скорой, задействованы вертолеты МЧС и санитарная авиация Волгоградской области.

По данным властей, состояние двоих пострадавших после ЧП оценивается как тяжелое. Речь идет о водителе грузовика и одной пассажирке.

Авария произошла днем 29 июля на перегоне Гремячая – Котельниково, когда водитель "Камаза" грубо нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с поездом № 491 Казань – Адлер.

В результате из 20 вагонов с рельсов сошли 9, а еще 7 опрокинулись. Общее число пострадавших достигло 140 человек. По данному факту в СКР возбудили уголовное дело.

