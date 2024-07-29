29 июля, 15:28Происшествия
Тридцать человек госпитализированы после схода поезда с рельсов под Волгоградом
Фото: телеграм-канал Region_34
Тридцать человек госпитализированы после аварии на железной дороге и схода поезда с рельсов под Волгоградом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
По их данным, среди попавших в Котельниковскую ЦРБ – 15 детей. Сейчас на месте происшествия работают 32 бригады скорой, задействованы вертолеты МЧС и санитарная авиация Волгоградской области.
По данным властей, состояние двоих пострадавших после ЧП оценивается как тяжелое. Речь идет о водителе грузовика и одной пассажирке.
Авария произошла днем 29 июля на перегоне Гремячая – Котельниково, когда водитель "Камаза" грубо нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с поездом № 491 Казань – Адлер.
В результате из 20 вагонов с рельсов сошли 9, а еще 7 опрокинулись. Общее число пострадавших достигло 140 человек. По данному факту в СКР возбудили уголовное дело.
Водитель "КамАЗа" грубо нарушил ПДД, выехав на железнодорожные пути под Волгоградом