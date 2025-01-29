Роспотребнадзор опечатал частный детский сад на северо-западе Москвы

Фото: 123RF/uzzi1001

Частный детский сад "Первое семейное пространство" на северо-западе Москвы опечатан из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.

Учреждение находится на улице Барышихе, доме 12, корпусе 1. Представители ведомства приехали в детский сад для проведения повторной внеплановой проверки по контролю за выполнением предписания об устранении ранее зафиксированных нарушений.

Однако в связи с тем, что вновь были обнаружены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм в организации горячего питания и дезинфекции помещений, столичный Роспотребнадзор принял решение временно запретить деятельность данного учреждения до вынесения решения судом.

Также детскому саду было вновь выдано предписание об устранении нарушений. Контроль за выполнением этого поручения будет осуществлен в установленные сроки, уточнили в ведомстве.

Ранее управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю приступило к проверке после появления в Сети видеоролика, где сотрудницы школьной столовой в поселке Шушенское танцуют с мясом в руках. Специалисты обнаружили на опубликованных кадрах не менее пяти нарушений санитарных норм и требований.

