Пескоструйную очистку более 150 объектов проведут в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в текущем году проведут пескоструйную очистку более 150 объектов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В перечень работ войдут 19 набережных, среди которых Крымская и Новодевичья, причал у Большого Устьинского моста, 123 моста общей площадью 174 тысячи квадратных метров, а также 32 пешеходных тоннеля площадью 18 тысяч квадратных метров.

Сотрудники ГБУ "Гормост" применяют специализированное оборудование для пескоструйной обработки. Песок подается под высоким давлением через шланг, что позволяет эффективно удалять ржавчину, старое покрытие, налет и другие загрязнения. Этот метод не только обеспечивает глубокую очистку поверхностей, но и подготавливает их к последующей антикоррозийной обработке и покраске.

Работы выполняются исключительно в дневное время бригадами специалистов, оснащенных защитными шлемами и комбинезонами. Давление подачи песка составляет около восьми бар, а амплитуда движений оператора регулируется в зависимости от степени загрязнения и структуры обрабатываемого участка. В среднем за одну смену группа из пяти человек очищает поверхность площадью примерно 200 квадратных метров.

Пескоструйная обработка проводится ежегодно в летний период в рамках плановых работ. Этот метод используется для удаления ржавчины, загрязнений и старого слоя краски с бетонных и каменных конструкций, лестничных сходов, гранитных облицовок и металлических ограждений. Процесс включает восстановление обработанных поверхностей и их последующую покраску.

В Москве тем временем заменили около 48 тысяч лифтов в рамках программы капремонта с 2011 года. Соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности. Кроме того, оно требует регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

В Москве также капитально отремонтируют около 680 крыш жилых домов. В перечень работ вошли полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.